De gemeente Den Haag organiseert de Haagse voorrondes van het NK Stoepranden

Op buurtboerderij Landzigt in Leidscheveen zijn vandaag de voorrondes van het NK Stoepranden georganiseerd. In samenwerking met Jantje Beton probeert de gemeente Den Haag hiermee zoveel mogelijk mensen mee in beweging te krijgen.

Omdat er tegenwoordig vaak auto’s voor de stoepen staan geparkeerd heeft maatschappelijke organisatie Jantje Beton mobiele stoepen ontworpen. ‘Het is ideaal, je kunt nu overal stoepranden. Het is vandaag nog al slecht weer en door deze stoepen kunnen we zelfs binnen door met de voorrondes’ zegt Initiatiefnemer Hans Rijk.

‘Het is vooral belangrijk dat de mensen lekker bezig zijn’ zegt Hans over de voorrondes. ‘Het is net een soort Olympische spelen, meedoen is belangrijk dan winnen’.