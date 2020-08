Inschrijvingen Prinsjesfestival 2020 geopend

De inschrijvingen voor het Prinsjesfestival 2020 zijn geopend. Het Prinsjesfestival viert de democratie en omlijst Prinsjesdag met verschillende activiteiten die de democratische rechtsstaat in de schijnwerpers zetten. Inmiddels is het een traditie voor jong en oud, mogelijk gemaakt door vrijwilligers, samenwerkende instellingen en bedrijven.

Tot het laatste moment zal het spannend blijven of de evenementen uit het programma van Prinsjesfestival 2020 daadwerkelijk door kunnen gaan. De organisatie van het festival volgt de richtlijnen van het RIVM, maar wacht met spanning af hoe de maatregelen er in september uitzien. “Met de wetenschap dat we deze onzekerheid moeten accepteren gaan we desalniettemin in volle vaart door met de voorbereidingen en willen we mensen met nadruk vragen om zich in te schrijven voor evenementen waar ze bij willen zijn”, laat de organisatie weten.

Gedurende de hele maand september zijn er verschillende activiteiten georganiseerd. Zo kun je op vrijdag 11 september deelnemen aan de PrinsjesRede in de Kloosterkerk, waarbij drie genomineerde toespraken worden voorgedragen door acteurs van Het Nationale Theater. Op zaterdag 12 september worden op het Lange Voorhout de tafels gedekt voor het PrinsjesOntbijt. Inwoners vanuit alle stadsdelen van Den Haag nemen op uitnodiging deel aan het ontbijt. De gasten kunnen tijdens het ontbijt genieten van een prachtige hoedenshow, de PrinsjesHatwalk. Diezelfde dag is er een markt op het Lange Voorhout.

Luister hier naar het interview met Ivan Baas van het Prinsjesfestival op Den Haag FM.