NS sluit poortjes Den Haag Centraal

De poortjes naar de perrons van Den Haag Centraal worden op 31 augustus gesloten. Treinreizigers moeten vanaf dat moment inchecken om de poortjes te openen. De eerste weken zullen er medewerkers van de NS bij de poortjes staan om reizigers die hier nog niet bekend mee zijn te begeleiden.

De afgelopen maanden zijn de poortjes verplaatst omdat de drukte op sommige perrons soms te groot is. Daarom waren de poortjes ook nog niet gesloten. De in- en uitcheckpoortjes zijn ruim zes meter de stationshal in geplaatst en er zijn extra poortjes bijgekomen. Zo is de in- en uitcheckcapaciteit vergroot en kunnen reizigers makkelijker overstappen zonder dat ze in en uit moeten checken.

Naar verwachting worden de poortjes in 2024 wederom verplaatst. Volgens de planning worden eind 2024 de perrons een paar meter opgeschoven richting de Binckhorst door ProRail.

