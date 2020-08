Storm Francis zorgt voor overlast: ruim 100 meldingen van stormschade

De brandweer is sinds dinsdagavond op verschillende plekken in de regio Haaglanden druk in de weer vanwege storm Francis. Volgens een woordvoerder zijn sinds dinsdag 21.00 uur tot en met woensdagochtend 100 tot 150 meldingen van stormschade behandeld. “We zijn er nog wel even mee bezig.”

De brandweer pakt eerst de meldingen op die extra urgent zijn, zegt de woordvoerder van de regio Haaglanden. “We gaan nu de balans opmaken.” Hierbij wordt de lijst afgegaan van nog onbehandelde meldingen. Noemenswaardige slachtoffers zijn er niet gevallen, aldus de woordvoerder. Wel raakte een vrouw aan de Laan van Meerdervoort dinsdagavond lichtgewond, doordat ze onder een boom kwam die omviel door de harde wind. Andere meldingen betroffen onder meer losgelaten gevelbeplating en omgewaaide steigers.

Op de weg gaat het volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat redelijk goed. “Er zijn geen echte meldingen van problemen.” Het spoor heeft her en der te kampen met de gevolgen van de storm.