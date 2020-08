Bewoners wel tevreden over het vernieuwde Soestdijkseplein: “Het was levensgevaarlijk”

Buurtbewoners zijn erg te spreken over de herinrichting van het Soestdijkseplein. Het is veiliger geworden voor fietsers en er is meer ruimte voor groen gekomen. Sommige ondernemers balen op hun beurt van de verdwenen parkeerplekken.

Eigenlijk zouden de werkzaamheden bij het Soestdijkseplein pas vrijdag afgerond zijn, maar omdat er hard is doorgewerkt was de herinrichting al eerder klaar. Naast veiligere fietspaden en meer ruimte voor groen is de rotonde geen rotonde meer en zijn er minder opritten. Ook zijn negen parkeerplekken verdwenen.

Sommige ondernemers zijn daardoor bang dat hun omzet daalt omdat klanten minder makkelijk kunnen stoppen voor bijvoorbeeld de snackbar of de avondwinkel. Andere ondernemers die minder afhankelijk zijn van parkeerplekken zijn juist positief over het nieuwe Soestdijkseplein. “Het was hier een grote puinhoop en ik zag veel ongelukken en ruzies voor mijn zaak”, zegt Frans Rijgersberg van Tegelcity.

Levensgevaarlijk

Langsrijdende fietsers zijn erg te tevreden met de herinrichting. “Het is fijn dat je voorrang hebt, of je het krijgt is een tweede”, zegt een fietser. Een andere fietser vindt het bijzonder goed ingericht. “Dit is een vooruitgang voor de buurt. Het was levensgevaarlijk.”

Het vernieuwde Soestdijkseplein is nog niet helemaal af. De aanleg van de bomen, planten en struiken gebeurt dit najaar. Daarnaast moet een deel van het fietspad nog met rood asfalt geasfalteerd worden.