Clubicoon Lex Immers vertrekt per direct bij ADO Den Haag

Na Tom Beugelsdijk vertrekt er binnen twee weken opnieuw een icoon bij ADO Den Haag. Ook Lex Immers speelt komend seizoen niet in het Cars Jeans Stadion. In onderling overleg gaan de middenvelder en de Haagse eredivisieclub uit elkaar. Immers had nog een contract als speler tot 2022 om daarna door te gaan als jeugdtrainer. Dat contract is ontbonden, schrijft mediapartner Omroep West.

‘Natuurlijk voelt het raar, maar het gevoel dat bij mij overheerst is dat ADO Den Haag enorm veel betekend heeft in mijn leven’, zegt Immers over zijn afscheid. ‘Ik heb een geweldige periode gehad bij deze mooie club en heb het prachtige shirt altijd met trots gedragen.’

‘Hoewel ik me ga richten op iets nieuws’, vervolgt de Hagenaar. ‘Zal ik alle mooie herinneringen bij ADO Den Haag voor altijd blijven koesteren en zal mijn liefde voor de club nooit verdwijnen. Ik ben tevreden over de wijze waarop het met de clubleiding is afgehandeld en wil de fans enorm bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun.’

Debuut

Immers speelde in totaal 235 competitiewedstrijden voor ADO, waarin hij 38 keer scoorde. Hij maakte zijn debuut in het groen-geel in 2007. Op 24 augustus van dat jaar viel hij in de 74ste minuut in tijdens de in 2–2 geëindigde uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. Hij verving toen Yuri Cornelisse. Drie dagen later scoorde hij zijn eerste doelpunt voor ADO tijdens de 1-0 overwinning op Cambuur Leeuwarden. Het was tevens het eerste doelpunt dat werd gemaakt in het nieuwe stadion.