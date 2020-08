The Hague Royals treedt toe tot Dutch Basketball League

The Hague Royals heeft een licentie verkregen voor de Dutch Basketball League. Dat heeft de nieuwe Haagse basketbalclub donderdag bekendgemaakt.

De organisatie is erg blij met deze stap. “Allereerst willen we onze partners bedanken om dit mede mogelijk te maken. Het laatste jaar hebben we een snelle groei van onze businessclub gezien, en die heeft nu al meer dan 30 leden. Deze groep zal voor altijd de groep ‘founding partners’ vormen die The Hague Royals mogelijk hebben gemaakt. Veel dank daarvoor en we hopen nu samen te kunnen gaan bouwen aan en met de basketbalgemeenschap van Den Haag.”

The Hague Royals zullen nu spelers aantrekken en een oefenprogramma samenstellen in voorbereiding op het eerste seizoen. Het team zal een uitgebreide trainingsperiode en enkele oefenwedstrijden afwerken. De nieuwe basketbalclub hoopt op steun vanuit de supporters, die door het coronavirus in beperkte mate aanwezig kunnen zijn in het stadion. “Daarom raden wij u aan om uw tickets te pre-orderen tijdens de voorverkoop”, luidt het advies.