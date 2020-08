Verblijf van daklozen in hotels tot eind van het jaar verlengd

Het verblijf van de daklozen die sinds het uitbreken van het coronavirus in hotels op Scheveningen zitten is weer verlengd. De groep die in het EasyHotel aan de Parkstraat verbleef, verhuist naar het Teleport Hotel in de Binckhorst. Dat schrijft de gemeente in een brief aan omwonenden.

De daklozen werden in hotels opgevangen omdat iedereen tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk binnen moest blijven. Door de versoepelde corona-maatregelen mochten hotels weer gasten ontvangen en moest er een oplossing komen voor het verblijf van de daklozen. Een deel verhuisde naar het bijgebouw van hotel Adante en een ander deel ging naar hotel Bella Vista of het EasyHotel. De groep ongedocumenteerde kreeg tot 1 juli de tijd om naar de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) te gaan waar werd gekeken of zij terug konden keren naar het land van herkomst.

“De RIVM-maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan gelden nog steeds. Wie geen dak boven het hoofd heeft, kan niet aan deze maatregelen voldoen. Voor hen is dus nog steeds opvang nodig. Omdat er op dit moment geen andere plekken zijn waar deze mensen terecht kunnen, is besloten de huidige opvang, begeleiding en beveiliging te verlengen tot het einde van dit jaar. De opvang in de hotels is en blijft tijdelijk. Wanneer het niet meer nodig of mogelijk is, stopt de opvang”, aldus wethouder Maatschappelijke Opvang Bert van Alphen in een brief naar omwonenden.

Spugen

Het verblijf van de daklozen in de hotels op Scheveningen ging niet zonder slag of stoot. Veel buurtbewoners ervaarden in het begin overlast. Zo zouden ze spugen, schelden, intimideren en zou iemand zijn klokkenspel hebben laten zien aan kinderen in de speeltuin. De gemeente intensiveerde de beveiliging en begeleiding waarna de overlast verdween.

De gemeente laat aan Den Haag FM weten dat het verblijf van de daklozen in de hotels op Scheveningen en op de Binckhorst geldt tot het einde van dit jaar.

Archieffoto: Lieuwe van Slooten