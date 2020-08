Gemeente start online introductiecampagne voor studenten

De gemeente Den Haag en de onderwijsinstellingen willen ook dit jaar alle nieuwe studenten een heel warm welkom heten. Daarom geven meer dan 300 ouderejaarsstudenten in een online introductiecampagne allerlei tips aan de kersverse lichting. In 40 vlogs vertellen ze over studeren, wonen, vervoer, gezondheid en vrije tijd in Den Haag.

Door het coronavirus zit een grootschalige centrale studentenintroductie (Oh Oh Intro) er dit jaar niet in. Ook de Haagse onderwijsinstellingen zijn beperkt in wat zij kunnen organiseren. Daarom is er nu een vernieuwde website om online kennis te maken met de stad. Met een welkomstvideo van burgemeester Jan van Zanen, een interactieve plattegrond en naast de 40 vlogs ook nog zeven wervelende video’s over de stad. De komende tijd worden de video’s via onderwijsinstellingen, social mediakanalen en Be Hague verder verspreid om zoveel mogelijk studenten op weg te helpen in deze nieuwe fase van hun leven.

Onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer (CDA): “Met deze campagne willen we nieuwe studenten welkom en thuis laten voelen in Den Haag. Juist in deze gekke en soms ingewikkelde tijd is dat extra belangrijk. En wie kan daar beter bij helpen dan de studenten die de stad al goed kennen? Ik hoop dat de driehonderd digitale gidsen de nieuwe lichting snel wegwijs maken.”

Den Haag is de snelst groeiende studentenstad van Nederland, met bijna 30.000 studenten, zeven hogescholen, drie universiteiten en bijna 500 kroegen.