Het Oude Centrum krijgt ondergrondse afvalcontainers

De gemeente Den Haag onderzoekt sinds donderdag op welke plekken in het Oude Centrum ondergrondse restafvalcontainers (orac’s) neergezet kunnen worden. Dat staat in een brief aan bewoners van het gebied tussen de Grote Marktstraat, Spui, (Dunne) Bierkade en de Boekhorstraat.

Voor het onderzoek wordt er op verschillende plekken in de buurt gegraven. De gemeente kijkt of er obstakels zoals kabels en leidingen in de weg liggen. Ook wordt onderzocht of de plek veilig en bereikbaar is voor de vuilniswagen. Tijdens deze werkzaamheden wordt de graafplek voor een paar dagen afgezet, waardoor auto’s daar niet kunnen parkeren.

Na het onderzoek gaat de gemeente naar de tekentafel om de plekken voor de containers te bepalen. Bewoners kunnen hierover vervolgens hun mening geven. De planning is dat het nog een half jaar zal duren voordat de hele buurt is voorzien van containers.