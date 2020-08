Honderden Scheveningers demonstreren tegen overlast: “Code rood!”

Honderden mensen protesteren vrijdagavond op de boulevard van Scheveningen tegen de overlast van de afgelopen maanden. Buurtbewoners zijn het zat: straatracen, intimidatie van vrouwen, afval op straat, kampeerders op het strand en volle straten. Scheveningers zijn er helemaal klaar mee en komen in opstand.

‘Ik vergelijk Scheveningen graag met een aquarium van 50 liter, als je daar 70 liter ingooit, dan stroomt er 20 liter over, dat is wat er is gebeurd’, zei organisator Lars van Maarseveen in aanloop naar het protest.

Vertegenwoordigers van politieke partijen zijn ook aanwezig bij het protest. ‘We zijn hier wel wat gewend, maar dat het fout is gegaan is wel duidelijk’, aldus Frans de Graaf van de VVD.

Ook Sebastian Kruis van de PVV sprak de demonstranten toe: ‘Te gek voor woorden dat jullie hier altijd moeten staan’. Ook Scheveninger Dennis Groenewold van D66 vindt het ‘te gek voor woorden’. ‘Dit kan niet langer zo doorgaan. We moeten aan de slag, jullie verdienen dit niet.’