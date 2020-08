Kunstlicht: BinnenUIT Festival en Krapp’s Laatste Band

Het wekelijkse live cultuurmagazine Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag van 11.00 tot 12.00 uur aandacht aan het BinnenUIT Festival en de voorstelling Krapp’s Laatste Band van Het Nationale Theater.

Het culturele hoogseizoen wordt in Den Haag gewoonlijk afgetrapt in het eerste weekeinde van september. Dan dompelt de stad zich vanouds drie dagen onder in theater, dans, beeldende kunst, muziek en performances tijdens het Uit Festival Den Haag. Maar dit jaar zonder kraampjes en gezellige drukte. Het heet nu BinnenUit Festival en het vindt niet plaats op het Lange Voorhout maar in de zalen van dertig deelnemende culturele instellingen. Noortje Ankersmit van festivalorganisator Prooost vertelt waarom het toch een serie leuke dagen wordt.

Het werk van Samuel Beckett (o.a. Wachten op Godot, Eindspel) lijkt als één op één te passen op het huidige absurdistisch getinte tijdsgewricht. In Krapp’s Laatste Band zet de 69-jarige Krapp al zijn leven lang, steeds op zijn verjaardag, zijn bevindingen van het voorbije jaar op band. Zo ook deze avond. Hij hoort oude opnames terug, geeft daarbij luidkeels commentaar, en spreekt daarna zijn laatste band in. In de ‘coronaserie’ Het Nationale Theater speelt altijd geeft acteur Jaap Spijkers gestalte aan Krapp. Kunstlicht spreekt met hem, net vóór de première.

In deze Kunstlicht natuurlijk ook de vaste rubrieken: het Vrolijk Intermezzo met de keek op de week van de onvolprezen Thom Ferwerda en Door de bril van een ander met Mira Feticu. Ter afsluiting zijn er agendatips. Presentatie en samenstelling: Eric Korsten.

Afbeelding: BinnenUIT Festival