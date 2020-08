Scheveningen demonstreert opnieuw, aanleiding is fatale steekpartij op de Pier

Scheveningers gaan vrijdagavond opnieuw demonstreren vanwege de overlast in de badplaats. Directe aanleiding is de fatale steekpartij op de Pier eerder deze maand. Ze klaar met de overlast van straatraces, lachgas en intimidaties jegens vrouwen.

Om 19.00 uur verzamelen de Scheveningers bij de rotonde van de Strandweg en de Vissershavenweg, ter hoogte van Hart Beach. “Vanavond verzamelen we met hopelijk heel het dorp Scheveningen”, zegt Roos Padmos in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM, als medeorganisator van de demonstratie. “Een aantal raadsleden en iemand van de organisatie iets zeggen van wat het idee is en dat we niet moeten blijven zitten in de negativiteit, maar vooruit moeten kijken en pro-actief meewerken aan een nieuw plan.”

Vanaf de rotonde zal de groep onder muzikale begeleiding naar de rest van de boulevard lopen, in de richting van de Pier. Padmos: “Dan laten we met z’n allen zien: kijk eens wat een mooi plekje we hebben en wat zijn we de overlast zat.”

