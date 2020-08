Spuigasten over nieuw studiejaar en roerige zomer Scheveningen en Schilderswijk

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt onder andere teruggeblikt op de roerige zomer op Scheveningen en in de Schilderswijk, maar ook vooruitgekeken naar het nieuwe studiejaar.

Het nieuwe studiejaar begint op 31 augustus. Hogescholen en universiteiten leggen de laatste hand aan de roosters voor alle studenten. Het is dit jaar een nog ingewikkeldere puzzel dan normaal, met alle coronamaatregelen die genomen moeten worden. Voorzitter Pieter Duisenberg van de Vereniging van Universiteiten legt in Spuigasten uit hoe de opening van het academische jaar eruit ziet.

Het was een roerige zomer in Den Haag. De al maanden durende overlast op Scheveningen werd van kwaad tot erger, met als dieptepunt de fatale steekpartij op de Pier. Later braken in de Schilderswijk rellen uit, die enkele dagen duurden. Het was voor burgemeester Jan van Zanen reden om eerder terug te komen van vakantie, net als voor een deel van de gemeenteraad, om over de problemen te spreken. In Spuigasten blikken fractievoorzitters Sebastian Kruis (PVV) en Adeel Mahmood (NIDA) terug op de gemeentelijke aanpak van de overlast op Scheveningen en de rellen in de Schilderswijk.

Spuigasten

