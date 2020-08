Tientallen vrijwilligers zoeken in Haagse Bos naar vermiste Niek de Graaf

Portret Mariska Veres op transformatorhuisje Prins Hendrikplein is af

Tientallen vrijwilligers zoeken in en rond het Haagse Bos naar de vermiste Niek de Graaf, meldt mediapartner Omroep West. De 56-jarige De Graaf wordt sinds dinsdag vermist. Hij kwam toen niet thuis nadat hij was gaan hardlopen in het Haagse Bos.

Eerdere zoektochten van de politie in het Haagse Bos bleven zonder resultaat. Een groep van zeventig tot tachtig vrijwilligers verzamelde zich vrijdagmorgen op het Aegonplein. Ze reageerden op een oproep die de dochter van De Graaf deed op Facebook om te helpen bij de speurtocht.

De vrijwilligers gaan in groepjes de wijk in om te zoeken naar de vermiste man. Ze kregen bij aankomst een flyer met enkele foto’s van de vermiste man. De dochter laat op Facebook weten dat is besloten deze zoektocht op touw te zetten na overleg met de recherche.

Luister hier naar het verslag van Coen Theuwis (Omroep West) op Den Haag FM