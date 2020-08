De Gracht niet blij met nieuwe straatverlichting

Bewoners en ondernemers van de Dunne Bierkade, de Bierkade en het Groenewegje zijn niet blij met de nieuwe straatverlichting. Dat de oude verlichting vervangen moet worden, begrijpen zij wel, maar wat daar voor in de plaats komt is niet sfeervol genoeg.

“Het moet hier gezellig zijn”, zegt bewoner Henk Zwijnenberg. Dat vindt ook Corine Ammerlaan. Zij is eigenaar van café De Pakschuit. “Als mensen hier op de boot zitten, moet er een romantisch sfeertje zijn. Dat ze dat sfeertje weghalen snap ik niet.”

Nog witter

In eerste instantie zou de nieuwe straatverlichting nog witter worden. Na gesprekken tussen de buurt en de gemeente komt er nu een ‘maatwerkoplossing’. In een brief aan de bewoners schrijft wethouder Bredemeijer (CDA) die verantwoordelijk is voor buitenruimte verder: “Het betreft een warme bij de omgeving passende lichtkleur. In technische termen: er komen lampen van 2500K in het gebied.”

Voor de bewoners is de maatwerkoplossing niet voldoende. Ze hebben daarom zelf contact opgenomen met een lichtbedrijf. Met dat bedrijf hebben ze gekeken naar varianten van verlichting die wel voldoen aan de eisen van de gemeente, maar ook aan hun eigen wens om warm en sfeervol licht te krijgen. “Wij denken dat daar iets tussen zit waar iedereen blij van wordt”, aldus Zwijnenberg.

Valse start

De nieuwe straatverlichting is een valse start voor het deze zomer gestarte initiatief De Gracht. De ondernemers willen meer reuring op de kade en daarmee de concurrentie aangaan met andere uitgaansgebieden zoals het Plein en de Grote Markt. “De gemeente moet dit helemaal niet willen. We hebben hier een mooie authentieke gracht en dan ga je er hele felle lampen ophangen. Dat is zonde”, zegt Ammerlaan.

In een reactie aan Den Haag FM laat de gemeente weten dat ze graag iedereen tevreden stemmen, maar dat dat niet altijd lukt in een stad van meer dan 550.000 inwoners. ‘Dat hoort nou eenmaal bij besluiten maken’. Het is de bedoeling dat de lampen dit najaar vervangen worden.