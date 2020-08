Haags UIT Festival op zondag 6 september

Op zondag 6 september zet Zuiderparktheater het hek wijd open. Iedereen kan dan kennis maken met cultuur uit en in Escamp. Zo geeft het klezmerduo Klezkopf een kort optreden in het openluchttheater en kunnen bezoekers meedoen aan de open repetitie voor Lockdown Live. Zwier mee tijdens Dansen in het Gras met Florence Rapati, voor zowel peuters en kleuters en wat oudere kids. Sla er op los tijdens de percussieworkshop door Antal Steixner of zweet alles eruit tijdens een sportles met Dennis van Toorn.

Het cultuurseizoen wordt afgetrapt op vrijdag 4 tot en met zondag 6 september tijdens het BinnenUIT Festival Den Haag. Een speciale editie van het festival, dit jaar niet op het Lange Voorhout maar in huis bij de culturele instellingen. Bij Zuiderparktheater vindt het programma niet binnen, maar buiten in de openlucht plaats.

Reserveren is in verband met de capaciteit wel verplicht via www.zuiderparktheater.nl.