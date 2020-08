Man neergestoken in Doubletstraat

In de Doubletstraat is rond kwart voor drie zaterdag een man neergestoken. De dader is op de vluchtr geslagen. Mogelijk op een scooter.

Het gaat om een licht getinte man met donker haar. Hij is 1.75 lang en droeg een donker blauwe jas/hoody en een spijkerbroek.

Het slachtoffer is door het ambulancepersoneel verzorgd en is daarna met spoed vervoerd naar het ziekenhuis. De omgeving is afgezet voor onderzoek.