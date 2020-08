Laagste bouwleges in Den Haag, in aantal andere gemeenten flink verhoogd

PVV’er Sietse Fritsma terug in Tweede Kamer

PVV’er Sietse Fritsma keert terug als Tweede Kamerlid, meldt de NOS. Hij vervangt tot de verkiezingen in maart 2021 zijn partijgenoot Gabriëlle Popken. Zij is al een aantal maanden afwezig wegens ziekte. Popken zat ruim drie jaar in de Tweede Kamer, daarvoor zat zij in de Eerste Kamer.

Fritsma keert terug nadat hij in oktober 2019 de Kamer verliet om ondernemer te worden. Hij is een PVV’er van het eerste uur en zat sinds 2006 in de Kamer voor de partij, maar was ook jarenlang actief voor de PVV in de Haagse gemeenteraad.

Hij hield zich in de Kamer vooral bezig met de dossiers immigratie en asielzoekers. Het is nog niet bekend of hij deze portefeuille weer krijgt. Popken voerde het woord over defensiezaken.