Man neergestoken in Doubletstraat

Ricardo Kishna keert terug bij ADO

Meer in

Ricardo Kishna speelt komend seizoen weer bij ADO Den Haag. De vleugelspeler keert voor de derde keer terug bij de club. Eerder werd hij al eens door ADO gehuurd van Lazio Roma. Hij tekent maandag na de medische keuring een prestatiecontract voor één seizoen. In de verbintenis is een optie voor nog een jaar opgenomen.

Kishna zat zonder club nadat zijn contract bij Lazio Roma deze zomer na vijf seizoenen afliep. In Italië speelde hij mede door blessures en meerdere verhuurperiodes slechts zestien wedstrijden voor de club uit de hoofdstad.

In Den Haag speelde Kishna maar 38 speelminuten over twee wedstrijden. In de wedstrijd tegen Ajax op 17 september 2017 liep de aanvaller een zware blessure aan zijn kruisband op. Sindsdien heeft hij geen officiële wedstrijd meer gespeeld.