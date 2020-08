Twee kroegen dicht na coronabesmetting

De kroegen 27 Club en gaybar ’t Achterom zijn dit weekeinde gesloten, omdat er mensen zijn geweest die zijn besmet met het coronavirus. Dat laten de cafés weten op Facebook. Beide zaken zijn dicht, omdat gasten regelmatig heen en weer lopen tussen de twee panden, meldt mediapartner Omroep West. “Jammer, maar de gezondheid van onze gasten staat bovenaan”, aldus de eigenaren op Facebook.

Vorige week zaterdag was er een groep van ongeveer zes gasten in 27 Club aan het Achterom in het centrum van Den Haag. Een aantal van die mensen is positief getest op corona. “Wij vragen de gasten die afgelopen zaterdag in de Club zijn geweest, goed in de gaten te houden of zij symptomen hebben. Als dat toch het geval is, laat je dan testen en neem de adviezen van de GGD en het RIVM ter harte”, aldus de kroegeigenaren.

De kroegen hopen 4 september weer open te gaan.