ADO wint oefenwedstrijd van Europees gekleurd AZ met 1-0

ADO Den Haag heeft de oefenwedstrijd tegen AZ knap met 1-0 gewonnen. De Alkmaarders lieten maar liefst zeven spelers aan de aftrap verschijnen die midweeks nog in actie kwamen in de voorronde van de Champions League.

Het enige doelpunt viel op slag van rust. Nieuwkomer Jonas Arweiler schoot – na uitstekend voorwerk van Michiel Kramer – genadeloos hard binnen. Naast de Duitser maakte ook nieuweling Pascu zijn opwachting in het shirt van ADO Den Haag.

Aankomende vrijdag wacht de laatste testcase voor de ploeg van Aleksandar Rankovic. Dan is Sparta Rotterdam om 14.00 uur de tegenstander op Het Kasteel in Rotterdam. Een week later trapt de Haagse club de competitie af tegen Heracles Almelo.