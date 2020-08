Sevdaliza en Katy Perry in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer verse muziek van Sevdaliza en Katy Perry (foto).

‘Smile’ is de titel van het dit weekend verschenen album van Katy Perry – en dat is niet eens het belangrijkste dat ze deze week maakte (ze beviel van een dochter). Zondagavond hoor je een pure poptrack van Katy, maar ook muziek uit de andere kant van het spectrum; elektro-sferische klanken van de Rotterdamse Sevdaliza. Sevdaliza die haar tweede album ten doop houdt in de Haagse Schouwburg met een streamconcert maandag de 31e.

Meer nieuwe releases zijn er van Bettye LaVette, Gregory Porter, Toots & The Maytals, Celeste, Kovacs, Travis Scott (met de TENET-soundtrack), Disclosure en Angel Olsen. Tevens hoor je twee Haagse Nieuwen met David Benjamin en Tim Akkerman.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).