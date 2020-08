Zomerserie: hoe is het nu met de Haagse hulpdiensten?

Het coronavirus heeft de afgelopen maanden op verschillende manieren impact gehad op de Haagse samenleving. Tijdens de zomerperiode gaat Den Haag FM terug naar de mensen en verhalen die in de afgelopen coronatijd voor het voetlicht kwamen door bijzondere initiatieven, mooie acties of opmerkelijke situaties.

Deze week: de Haagse hulpdiensten

Sinds de invoering van de corona veiligheids- en hygiënemaatregelen, is er veel veranderd in de omgang tussen mensen. Dat merken we natuurlijk dagelijks zelf, maar ook de hulpverlening heeft daar mee te maken. Zo kijkt de politie terug op een bijzondere en vooral drukke tijd. “Nu weten we in Den Haag dat het nooit rustig is, dus we zijn wel wat gewend”, zegt hoofdcommissaris Paul van Musscher van de Politie Eenheid Den Haag, “Bijzonder ook de demonstraties tegen de coronamaatregelen, waarbij we geconfronteerd zijn met geweld tegen de politie en dat is onacceptabel.” Daarnaast kreeg de politie te maken met onrust in de Schilderswijk en de overlast op Scheveningen, waarop samen met de gemeente en andere partners flink moest worden ingezet.

“Vakanties konden niet doorgaan, evenementen gingen niet door, weinig festiviteiten en beperkingen in de horeca, dan lopen de emoties soms hoog op, maar wij proberen een politie te zijn van iedereen op elk moment.” aldus Van Musscher.

Hoewel sommige groepen in de samenleving daar echt anders tegenaan kijken, ervaart de hoofdcommissaris geen kritiek op het politieoptreden vanuit de burgemeesters, het Openbaar Ministerie of de politiek. “Ik vind dat zij ons geweldig steunen en oog hebben voor de complexiteit van ons werk”, zo vertelt Van Musscher tegen Den Haag FM.

Verder probeert de politie de coronamaatregelen zelf ook zo strak mogelijk toe te passen in het werk. “Het aantal besmettingen bij politiemensen vind ik echt laag, daar ben ik blij mee. Maar het blijft opletten geblazen, want laten we met elkaar het gezonde verstand en de rust bewaren”, zo stelt de hoofdcommissaris.

En tot slot doet de politiechef nog een oproep aan de Haagse jongeren: “Lap de maatregelen niet aan je laars. Je wordt misschien minder ziek, maar je kunt je ouders, oma of familieleden wel besmetten, dus neem de hygiënemaatregelen in acht en gedraag je nog even tot er wellicht een vaccin is, want het begint bij jezelf.”

Een andere hulpdienst die deze zomer te maken kreeg met bijzondere omstandigheden is de Reddingsbrigade. Zo was het op sommige momenten extra druk op het strand en waren er door weersinvloeden dodelijke slachtoffers te betreuren. “Aan het begin was het heel rustig, door de strenge maatregelen zagen we veel minder publiek op het strand. Maar naarmate de overheid versoepelde zagen wij ook de drukte op het strand weer toenemen”, zegt Maurits Heukensfeldt Jansen van de Haagse Reddingsbrigade tegen Den Haag FM.

De week met de tropische temperaturen in de eerste helft van augustus was een extreem drukke tijd voor de vrijwilligers van de Reddingsbrigade, “De wind en de stroming waren toen een verraderlijke combinatie”, zo verklaart Maurits.

Maar ook het toepassen van de coronamaatregelen kreeg volle aandacht bij de lifeguards. In het begin riepen de redders bijvoorbeeld op om de hulpverleners niet onbedoeld in gevaar te brengen door gekke dingen te doen op het strand. Ook werd gevraagd of er, onder het toeziend oog van een hulpverlener, bijvoorbeeld zelf een pleister kon worden geplakt of een verbandje kon worden aangelegd. Natuurlijk had de Reddingsbrigade ook zelf beschermingsmiddelen en protocollen voor de hulpverlening. “Maar als je iemand uit het water moet halen, kan dat niet met een mondkapje, en je gaat iemand ook niet laten verdrinken.” aldus Maurits.

Door de coronamaatregelen kwamen de verenigingsactiviteiten van de Reddingsbrigade wel helemaal stil te liggen. Maar er was ook een positief effect. Want door het wegvallen van veel vakantieplannen waren er meer lifeguards beschikbaar om de roosters in te vullen. “En er was meer bereidheid elkaar te helpen en samen te werken om uiteindelijk ervoor te zorgen dat mensen niet verdrinken op het strand”, zo besluit Maurits met een positief gevoel.