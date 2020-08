Laaktheater trapt seizoen af met culturele ontdekkingstocht

Het nieuwe culturele seizoen wordt in het Laaktheater vrijdag afgetrapt met de Laaksessies, een ontdekkingstocht die wordt gelopen door het stadsdeel. Bezoekers treffen onderweg verschillende, kleinschalige optredens van onder meer het Laaks Jongerentheater.

“In Laak hebben we een aantal plekjes waar je kunt optreden. Dat zijn geen theaters maar gewoon mooie plekjes en daar staan allemaal acts. We verdelen de mensen in vijf groepen, die gaan vijf optredens zien. Daarnaast gooien we er ook nog een camerman achteraan, zodat je het – als je er niet bij kunt zijn – thuis kunt volgen. Dit gaat via Facebook, maar het zal uiteraard ook op Laaktheater Thuis terug te kijken zijn”, vertelt Sigrid de Zwart in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Bij het theater kijkt men door de coronamaatregelen terug op een rustige periode. “We konden in het pand eigenlijk bijna niks. Een hele tijd mocht er echt helemaal niks. Daarna mochten we met hele kleine groepjes wat… En nu mogen we gelukkig met meer mensen weer wat”, zo vertelt De Zwart. “Het gaat er natuurlijk wel anders aan toe, we hebben niet heel veel plek in de theaterzaal. We mogen maar voor veertig mensen iets gaan doen. Dat er genoeg animo is, begrijpen we nu. We hebben al een aantal uitverkochte evenementen. Nu al. Het seizoen is nog geeneens gestart!”

Toch is nog niet mogelijk om alles weer aan te bieden in het Laakse cultuuranker. “Dansen is al moeilijk, dat mag eigenlijk nog steeds niet”, zo zegt De Zwart over nog geldende coronamaatregelen. “Het leuke is wel: we hebben een theater met heel veel ruimtes en we kunnen heel veel mensen over heel veel ruimtes verdelen. We hebben veel ontdekkingstochten, heel veel verhalenfestivals, dat soort dingen. Leuk, maar anders.”

De voor vrijdag geplande wandelingen zijn inmiddels al uitverkocht.

Luister hier naar het gesprek met Sigrid de Zwart op Den Haag FM.