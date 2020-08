Lex Immers tekent contract bij NAC Breda

Het NAC Breda van Maurice Steijn krijgt een nieuwe Haagse impuls. Na het aantrekken van voormalig ADO Den Haag-speler Dion Malone maakt ook Lex Immers de overstap naar de Brabantse ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie, meldt mediapartner Omroep West. Afgelopen week gingen ADO en Immers in onderling overleg per direct uit elkaar.

Maurice Steijn was met NAC nog op zoek naar een nummer tien en die heeft de Haagse oefenmeester met Immers nu in huis. De twee werkten bij ADO anderhalf seizoen samen. Eerder dit weekend vertelde Steijn dat hij hoopte dat NAC toe kon slaan.

In Breda treft Immers ook Mattijs Manders, voormalig directeur van ADO en nu eindverantwoordelijke van NAC. Immers had in Den Haag nog een contract tot 2022. Na zijn spelersloopbaan zou hij doorgaan als jeugdtrainer. Immers is na Tom Beugelsdijk het tweede icoon dat de club heeft verlaten.