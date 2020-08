“Lokale maatregelen nemen om totale onderwijs-lockdown te voorkomen”

Wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) van onderwijs onderschrijft het plan van minister Arie Slob (ChristenUnie) om plaatselijk of regionaal scholen te sluiten als dat nodig is. De minister wil zo een nieuwe landelijke schoolsluiting door het coronavirus voorkomen.

“Even preventief sluiten, kijken hoe de situatie is en dan verder. Daar moeten we dan maar even aan wennen. Maar als dat de manier is om te voorkomen dat we in een totale onderwijs-lockdown gaan, dan is dat hartstikke goed”, zo zegt Bredemeijer in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “Uiteindelijk weten scholen zelf het beste wat voor de veiligheid van de docenten en leerlingen nodig is.”

Op de dag dat het nieuwe schoolseizoen start voor Den Haag laat onderwijsminister Arie Slob weten er alles aan doen om een nieuwe landelijke sluiting van scholen bij een uitbraak van het coronavirus te voorkomen. “Als er op plekken extra maatregelen nodig zijn, dan moet dat op schoolniveau, lokaal of regionaal gebeuren”, zo meldt mediapartner Omroep West.

“Laten we hopen dat het geen herhaling wordt van dat schoolseizoen, dat was toch niet om heel vrolijk van te worden allemaal: maandenlang thuiszitten”, zo vervolgt Bredemeijer. “Ik hoop van harte dat we het gaan volhouden om het fysieke onderwijs te kunnen laten plaatsvinden. Als we een ding wel hebben geleerd afgelopen seizoen is dat we heel flexibel zijn geworden in de manier waarop we onze kinderen toch weten te bereiken en les weten te geven.”

