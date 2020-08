Middenvelder Dante Rigo verruilt PSV op huurbasis voor ADO Den Haag

Middenvelder Dante Rigo verruilt PSV op huurbasis voor ADO Den Haag. De 21-jarige Belg speelde in het afgelopen seizoen voor Sparta Rotterdam. Bij die club werkte hij samen met de toenmalige assistent-trainer Aleksandar Rankovic, de huidige hoofdcoach van ADO Den Haag.

Volgens Martin Jol, hoofd van het Technisch Hart bij de Haagse eredivisieclub, heeft Rigo veel potentie. “Dante is een middenvelder die multifunctioneel is en vorig jaar bij Sparta heeft laten zien dat hij voetballend een meerwaarde kan zijn voor iedere eredivisieclub. Dante is een technische speler met een fijne traptechniek. Wij zijn zeer content dat hij voor ons gekozen heeft.”

In augustus 2016 debuteerde Rigo in het betaalde voetbal bij Jong PSV, waarvoor hij 63 keer in actie kwam. In de zomer van 2017 haalde de toenmalige coach Phillip Cocu hem naar de hoofdmacht, waarvoor hij in totaal negen officiële duels speelde. Vorig seizoen maakte Rigo bij Sparta in achttien duels een goede indruk.