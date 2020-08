Nationaal protest voor muziekindustrie gaat niet door: “De noodzaak is er niet meer”

De grootschalig opgezette demonstratie die op dinsdag 1 september gepland stond op het Malieveld gaat niet meer door. Initiatiefnemer Julien Graute van Nationaal protest voor de muziekindustrie vertelt aan Den Haag FM dat de noodzaak er niet meer is: “Nu het kabinet met een extra steunpakket komt van bijna 500 miljoen euro is de belangrijkste reden om te demonstreren niet meer relevant. Wij vinden het nu niet het juiste moment om actie te voeren en zijn juist heel dankbaar dat er extra geld is vrijgemaakt voor onze sector”.

Samen met andere regelingen waar mensen werkzaam in de culturele en creatieve sector aanspraak op kunnen maken, zoals de loonsubsidie (NOW) en inkomensondersteuning voor zpp’ers (TOZO), is er volgens de minister Van Engelshoven ongeveer 700 miljoen euro beschikbaar. 150 miljoen euro daarvan is bedoeld voor gemeentes. Het is nog niet bekend hoe dit geld verdeeld wordt over de gemeentes. Eerder luidden meerdere provincies de noodklok, omdat het steunpakket voor de cultuur volgens hen alleen in de grote steden zoals Amsterdam terecht kwamen.

“Wij weten nog niet hoe het geld verdeeld gaat worden, dat wachten we af. Wij zijn in ieder geval blij dat het extra geld er is”, vertelt de uitvoerend musicus Graute. “Er is heel veel werk gestoken in de voorbereiding van de demonstratie, dus dat we het nu hebben afgeblazen is aan de ene kant zuur, maar hetgeen waar we het hardst om zouden schreeuwen, namelijk extra geld is nu niet meer nodig. We gaan niet schreeuwen om te schreeuwen”, aldus Graute die vooral een grote muzikanten achterban heeft.

Vertrouwen op steun van de overheid

Julien Graute vertelt hoe het besluit om de demonstratie van Nationaal protest voor de muziekindustrie af te lasten tot stand kwam: “Al voordat in de kranten stond dat er een extra steunpakket zou komen, zei onze partner March of the cases dat ze niet zouden demonstreren. Dit is een grote partij van vooral backliners, promoters en geluidstechnici. Zij hebben heel nauw contact met de overheid en vertrouwen erop dat de steun blijft. Daar zijn wij in mee gegaan”. Minister Van Engelshoven sluit niet uit dat er later nog een steunpakket voor cultuur komt en zegt de sector te willen blijven steunen.

Demonstratie zakelijke evenementen

De zakelijke evenementenbranche demonstreerde op 25 augustus nog op het Malieveld (zie foto). Dit was voordat het kabinet het extra steunpakket aankondigde. “Dat was echt de zakelijke kant, dus vooral congressen en beurzen”, legt Graute uit “We hebben wel contact gehad met deze organisatie, omdat we als evenementensector graag gezamenlijk en groots onze stem wilden laten horen, maar zij waren echt alleen gefocust op die zakelijke markt en besloten een week voor ons al zelf te protesteren. Dus dat staat er los van.”