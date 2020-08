Ongekende omzetdaling voor horeca: “Maar laatste kwartaal wordt absoluut het moeilijkst”

De horeca in Nederland heeft door de coronamaatregelen een slecht tweede kwartaal gehad. Die conclusie trekt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS registreerde een omzetdaling van 60 procent in de cafés. Maarten Hinloopen van Koninklijke Horeca Nederland Den Haag vindt de cijfers in perspectief nog meevallen: “Wat ik om me heen zie, is dat er in het tweede kwartaal natuurlijk helemaal niks was”, zegt Hinloopen in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Juli en augustus waren beter voor de Haagse horeca zo stelt Hinloopen: “Voor een aantal bedrijven is dat best wel aardig gegaan. We hebben met medewerking van de gemeente de terrassen kunnen uitbreiden, dus dat betekent toch dat je in de richting van je oude capaciteit gaat op sommige plekken. Er zijn ook nog steeds heel veel horecabedrijven die nog niet eens open zijn, want als je alleen van binnen afhankelijk bent en geen mogelijkheden hebt voor een terras dan heb je het nog steeds heel lastig.”

Eet- en drinkgelegenheden hebben in het 2e kwartaal van dit jaar bijna de helft minder omgezet dan het kwartaal daarvoor. De omzetdaling was met bijna 60% het sterkst bij cafés. Meer cijfers over de #horeca op: https://t.co/32ohgkJR7V — CBS (@statistiekcbs) August 31, 2020

Nu de zomerperiode voorbij lijkt te zijn en we ons opmaken voor de herfst en winter verwacht Hinloopen dat het voor een deel van de horecaondernemers lastig zal worden. “Het zal zeker veel moeilijker worden. Ook op de terrassen. Aan de andere kant is dit wel een situatie die we al langer kennen, want eigenlijk is het al sinds het rookverbod zo dat mensen met slechter weer buiten zitten; als je maar droog kan zitten, gewoon je jas aan. Maar goed het komt niet in de buurt van wat er gebeurt als het lekker weer is en mensen gewoon ontspannen buiten kunnen zitten. Ik denk dat het ook nog wel even gaat duren voor we massaal naar binnen gaan. Ik denk dat laatste kwartaal, dat wordt absoluut het moeilijkst.”

Als uitbater van verschillende zaken op de Grote Markt is Hinloopen druk bezig om voorbereid te zijn op de komende periode: “Wat ik zelf in elk geval doe is dat de ventilatie op orde is binnen de bedrijven: veel ramen open zetten, geen harde muziek zodat je niet hoeft te schreeuwen. Dat schijnen allemaal dingen te zijn die helpen tegen de verspreiding. En proberen op die terrassen zoveel mogelijk plekken te creëren waar je uit de wind en uit de regen kan zitten. Dat kan ook betekenen dat je tenten neer gaat zetten.”

De Haagse VVD opperde onlangs om bijzondere locaties open te stellen voor de Haagse horeca, een plan wat op enthousiasme van de horecaman kan rekenen. “Er ligt een voorstel bij de gemeenteraad om te kijken naar bijzondere locaties, ik vind dat een heel goed idee”, zegt Hinloopen. Al moet dat openstellen van alternatieve, tijdelijke locaties wel voorbehouden zijn voor al bestaande ondernemers in de stad: “Dat moet je wel echt doen voor bestaande bedrijven die het nu heel moeilijk hebben. Je moet natuurlijk niet een of andere plek bedenken en dan foodtrucks neerzetten, dan heb je alleen nog maar meer concurrentie voor de bestaande horeca die het al zo moeilijk heeft. Kijk naar de bedrijven die echt geen mogelijkheden hebben om buiten iets te doen. Kijk of daar wat voor gedaan kan worden op bijzondere plekken binnen. Er zijn zat leuke plekken te bedenken in de stad waar je achteraf denkt: ‘Goh, weet je nog? Toen corona was kon je daar eten, dat was gaaf!’.”

Luister hier naar het gesprek met Maarten Hinloopen op Den Haag FM.