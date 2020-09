Succesvolle crowdfunding levert The Hague Royals 11.000 euro op

Alleen kinderen aan de start bij Madurodam Marathon

Voor het eerst in de geschiedenis van de Madurodam Marathon staan er alleen kinderen aan de start van het hardloopevenement in het miniatuurpark. In de twee voorgaande jaren mochten volwassenen ook meedoen, maar door het coronavirus mogen alleen kinderen samen sporten.

De kortste marathon van de wereld loopt door Madurodam. De deelnemers kunnen kiezen uit twee afstanden: 1,69 of 3,2 kilometer. Het parcours start op het voorplein en heeft een spectaculaire finish midden in het park.

Publiek is welkom. Supporters kunnen tijdens de inschrijving een toegangsbewijs kopen voor 5 euro (normale prijs 21,50 euro). Door deze maatregel kan Madurodam de hoeveelheid supporters – die 1,5 meter afstand moeten houden – reguleren.

Startbewijs kost 12,50 euro en kan via de website van de Madurodam Marathon.De opbrengst van deze kidsrun gaat naar het Gehandicapte Kind.