Bouwlust krijgt weer een bibliotheek

Na onderwijs is een bibliotheek het belangrijkste dat een overheid de burgers kan bieden, vindt Kristen de Winter. Daarom begon de bewoonster van de Haagse wijk Bouwlust een paar jaar geleden een campagne om de daar wegbezuinigde bibliotheek weer terug te krijgen. ‘Een bibliotheek biedt toegang tot kennis en vaardigheden. Zij draagt aan emancipatie en ontmoeting.’

Vandaar dat De Winter maandagmiddag ook trots een klein gezelschap in het Wijkcentrum Bouwlust mocht toespreken. Want acht jaar nadat de oude wegens bezuinigingen verdween, werd maandag begonnen met het ombouwen van een paar ruimtes in het gebouw aan de Eekhoornrade, zodat die straks weer kunnen worden gebruikt als bibliotheek, schrijft mediapartner Omroep West.

De Haagse wethouder Robert van Asten (D66, bibliotheken) kwam naar het wijkcentrum om daar met een flinke voorhamer een stuk uit een muur te breken. Waarmee de start van de bouw officieel begon. ‘Mooi om te zien hoe bewoners zelf hebben laten zien hoe belangrijk de bibliotheek is als spil van hun wijk. Complimenten voor hun inzet en vasthoudendheid’, zei hij.

Vasthoudendheid

En die vasthoudendheid was wel nodig. Want in 2012 moest de gemeente Den Haag fors bezuinigen. Daarom verdween een flink aantal filialen van bibliotheek. Nadat bewoners als De Winter een actie begonnen, besloot de gemeenteraad dat de bieb in Bouwlust toch echt niet kon worden gemist. Pas twee jaar geleden werd er ook echt geld voor beschikbaar gesteld.

De Winter, de wethouder en de directeur van de Bibliotheek Den Haag, Paul Broekhoff, wezen tijdens de bijeenkomst ook allemaal op de plek waar de bieb komt. In een wijkcentrum. ‘Een pluspunt’, aldus de laatste. ‘Want een bibliotheek leent tegenwoordig niet alleen meer boeken uit, maar heeft ook een sociaal-maatschappelijke functie.’

Ontmoeten

Dat geldt dan ook voor deze. De bedoeling is dat er computers komen, waarop buurtbewoners kunnen werken, dat er cursussen en taallessen worden gegeven. En dat mensen elkaar ontmoeten. Daarvoor gaan de bibliotheek en Stichting Mooi Welzijn ook hun krachten bundelen en nauw samenwerken, beloofde de voorzitter van de Raad van Bestuur van de stichting waaronder Mooi valt, Eric Lemstra.

De bedoeling is dat de bieb volgend jaar wordt geopend. De wethouder: ‘De bibliotheek in Bouwlust wordt een prachtige plek waar iedereen welkom is, van jong tot oud, om te lezen, te leren en om anderen te ontmoeten. Ik kijk enorm uit naar het eindresultaat.’