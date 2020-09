Club Westwood mag nog niet open: “We moeten weer creatief zijn”

Bij Club Westwood wordt niet verbaasd gereageerd op het besluit om de deuren van discotheken en nachtclubs voorlopig nog niet te openen. “Het was niet geheel onverwachts natuurlijk. We balen al een tijdje van de situatie”, zegt Vincent Marshall van Westwood in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “We moeten weer creatief zijn. Nieuwe plannen maken. Het is wel duidelijk dat er de komende maanden geen mogelijkheden zijn om de omzetten te draaien die je moet draaien om je normale kosten te kunnen te betalen en normaal je personeel in dienst te houden.”

Een terras op de parkeerplaats zorgde in de zomer nog voor wat omzet voor Westwood. “Wij hebben dan wel met een tijdelijk terras op onze parkeerplaats een hoop kunnen doen deze zomer, maar binnen zijn we überhaupt nog niet opengegaan. Ook omdat we eigenlijk niet weten of dat op een goede, veilige manier kan”, vertelt Marshall. “We zullen in de winterperiode echt moeten gaan kijken hoe we dat gaan doen. We zijn bezig om te kijken of we restaurantje kunnen gaan spelen. Er zijn nog wel wat andere initiatieven die we gaan ontplooien, maar het wordt een ook een halve winterslaap die je moet gaan inzetten.”

Een ander plan wat men heeft is om een drive-in bioscoop te openen, al is de vraag of men dat voor elkaar kan krijgen. “Dat is lastig qua vergunning. Zoiets zou kunnen voor een eenmalig evenement.” Marshall wil de bioscoop graag langer kunnen inzetten. “Dat is moeilijk, ook met de buurt die daar wellicht niet mee eens is of er last van heeft. Het is iets waar we mee bezig zijn, maar dat schiet nog niet op.

De verwachting is dat de blijvende sluiting ook gevolgen voor het personeel zal hebben. “De eerste maanden hebben we personeel doorbetaald met de NOW-regeling”, vertelt Marshall. Vervolgens was er het parkeerterras, maar nu dat op zijn eind loopt is de verwachting dat er minder werk verzet moet worden. “We hebben vooral studenten in dienst die niet fulltime bij ons werken. Dat valt op zich mee. Maar dan nog: qua bijbaantjes zullen we waarschijnlijk minder uren gaan bieden aan ze, dat is wel vervelend.”

Het kabinet had eerder 1 september aangegeven voor een mogelijke heropening van de deuren van discotheken en nachtclubs, maar in verband met het voortdurende besmettingsrisico gaat dat niet door. Dat heeft de belangenvereniging Nachtbelang gezegd na een gesprek op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Premier Mark Rutte en ‘coronaminister’ Hugo de Jonge geven dinsdag weer een persconferentie waarin ze de laatste stand van zaken over het coronavirus en de maatregelen belichten.

Luister hier naar het gesprek met Vincent Marshall op Den Haag FM.