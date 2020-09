Frank en Rogier aan de slag bij RTL4: “Uitdaging is parels vinden in kringloopwinkels”

Het Haagse designerduo Frank Jansen en Rogier Smit zal vanavond voor het eerst te zien zijn bij RTL4, voor hun nieuwe broodheer presenteren de mannen het programma Frank & Rogier checken in. Voor het programma gaan ze op bezoek bij Nederlandse Bed & Breakfast-ondernemingen die een opknapbeurt kunnen gebruiken, Frank & Rogier gaan aan de slag bij B&B’s die slechte reviews hebben gekregen. “Wij willen ze weer een schone en heldere B&B geven die goeie reviews krijgt”, vertelt Rogier Smit in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. Het programma is dinsdagavond vanaf 20.30 uur te zien bij RTL.

“Als je al heel lang een B&B runt dan kan je wel eens vergeten wat er eigenlijk moet gebeuren in deze tijd. Dan kan het een beetje misgaan en dan zie je niet de fouten die je maakt. En wij zijn zo stout dat we het wel zien”, vult Jansen aan: “We hebben een B&B gehad en daar moet je de gang op om naar de wc of douche te gaan, maar dan hebben ze geen kamerjas hangen op die kamer. En jij komt daar aan en je weet het niet dan moet je zeker een handdoekje omslaan ofzo? Dat is niet handig.”

De mannen gaan ook aan de slag met de kamers in de B&B, die worden compleet onder handen genomen. “We doen een totale make-over, niet de helft”, zegt Smit. In de aflevering van dinsdagavond gaan de mannen aan de slag in Griendtsveen. Over de make-over zelf laten ze nog niet veel los, behalve dan dat het enthousiast is ontvangen. ” Naar aanleiding van ons komen hebben ze nu al een 10 ontvangen van mensen die er nu al zijn geweest”, zegt Smit. “Als zij blij zijn, dan worden wij ook blij. Maar het nog leuker als de gasten blij zijn”, zo vult Jansen aan.

Het nieuwe programma van de mannen lijkt op Paleis voor een Prikkie wat ze maakten voor SBS6, maar er is voldoende verschil vinden ze: “Het is echt wel anders. Het is een B&B, we hebben meer te doen. Het budget is ook wat royaler, niet zozeer voor ons, maar ze hebben nu een totaalprijs met daarin ook de kosten van de klussers. De mannen deden eigenlijk meer dan de helft en men wist eigenlijk niet wat het kostte.” Dat zijn dezelfde klussers waarmee men werkt bij SBS: Douwe en Erwin, zij zullen het duo opnieuw bijstaan bij de make-overs.

Onveranderd is ook dat de mannen koopjes zoeken op Facebook, Marktplaats en in de kringloopwinkels. “Ik vind het juist het leukste dat als je maar vijf euro op zak hebt dat je dan toch onwijs leuke dingen kunt scoren. Als je opeen tienduizend euro op zak hebt dan ga je gelijk naar Gucci, Prada, Louis Vuitton, dan koop je het allemaal leeg en dan denk je drie weken later ‘was dat het nou?'”, zo vertelt Smit. Jansen vult hem aan: “De uitdaging zit er toch in dat we kijken in de kringloopwinkels naar parels. En die vinden we. Ik weet niet waarom, maar het lukt ons elke keer.”

Paleis voor een Prikkie

Eerder maakte het flamboyante duo Paleis voor een Prikkie bij SBS6, dat programma wordt nu gepresenteerd door de Brabantse interieurontwerpers Brian en Peer en is elke woensdagavond om 21.30 uur te zien.

