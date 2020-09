Gemengde gevoelens over verplaatst Coronadorp in Leidschenveen

De bewonersorganisatie Leidschenveen houdt verschillende gevoelens over aan de verhuizing van de coronazorglocatie naar het leegstaande terrein naast de noodlocatie van ROC Mondriaan aan de Henri Faasdreef. Dat er opvang is voor daklozen die corona hebben vinden ze een goede zaak, maar de bewoners waren graag meer bij betrokken bij de komst van het ‘coronadorp’.

Omdat er binnenkort weer eredivisiewedstrijden worden gespeeld in het stadion van ADO Den Haag, verhuist de coronazorglocatie die daar op de parkeerplaats stond naar een andere plek. De corona-opvang werd in mei in gebruik genomen en heeft plek voor maximaal vijftig mensen, maar tot nu toe is er slechts één persoon behandeld.

“Het is dichterbij de woonwijk gekomen en we weten niet precies wat er gebeurt”, zegt Clemens van der Nat namens de bewonersorganisatie. Hij had graag meegedacht over de verhuizing van het coronadorp. “Ik denk dat we weinig van de mogelijkheden die er in de wijk zijn gebruik maken. Bijvoorbeeld met de buurt preventie teams.”

Onder controle

Eerder zei initiatiefnemer Martijn van Rheenen dat het coronadorp zou verdwijnen zodra er weer gevoetbald ging worden. De gedachte was dat dat pas zou gaan gebeuren wanneer corona onder controle zou zijn. Dat blijkt nu dus anders. Een gemeentewoordvoerder laat aan Den Haag FM weten dat de zorglocatie, afhankelijk van de ontwikkelingen met betrekking tot corona, er tot eind maart blijft staan.

Of dat ook echt het geval is wordt betwijfeld door de bewonersvereniging. “Ik denk dat de zorg terecht is dat dit er niet nog een jaar blijft”, aldus Van der Nat.