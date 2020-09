Medisch specialisten over coronabestrijding: stop sluiting kleinere ziekenhuizen als Bronovo

Stop de sluiting van kleinere ziekenhuizen zoals het Haagse Bronovo-ziekenhuis. Dat schrijft een groep medisch specialisten en hoogleraren aan de Tweede Kamer, meldt mediapartner Omroep West. De groep pleit ervoor om in dit soort ziekenhuizen bijvoorbeeld poliklinische behandelingen te plannen. Als de nood aan de man komt, zoals nu met corona, kunnen de ziekenhuizen binnen enkele dagen worden klaargemaakt om als ‘calamiteitenziekenhuis’ te dienen.

De groep geneeskundig specialisten zegt dat corona en de bestrijding ervan, aantoont dat we moeten leren leven met een nieuwe werkelijkheid. ‘Dat vraagt om een andere kijk op, en benadering van, de organisatie van de zorg. Anders zijn de medische gevolgen en de economische kosten niet te overzien’, aldus de briefschrijvers.

Op korte termijn ziet de groep vooral nog werk aan de winkel rond covid-19, maar er staan volgens de specialisten al andere virussen te popelen om de kop op te steken, en te zorgen voor een nieuwe pandemie. ‘De pandemieën zullen zich in steeds sneller tempo binnen onze maatschappij aandienen. Geholpen door een globaliserende wereld waarin mobiliteit verder toeneemt.’

De ‘korte termijn’

Op korte termijn denken ze dat het lukt om bij de gevreesde ‘tweede golf’ voldoende beschermende kleding, beademingsmachines en extra bedden te hebben. Wat die bedden betreft: de groep pleit ervoor om per regio één a twee ziekenhuizen aan te wijzen als ‘calamiteitenziekenhuis’. Dat maakt de scheiding tussen coronapatiënten en mensen die andere zorg nodig hebben makkelijker.

Het aantal benodigde bedden is dan waarschijnlijk wel te regelen, maar personeel om aan het bed te staan blijft moeilijk. De specialisten berekenen in de brief dat er een tekort is van zo’n 1400 gespecialiseerde IC-verpleegkundigen. Ook aan ondersteunend personeel is gebrek. ‘Gezien de beschikbare tijd richting een mogelijk volgende uitbraak (einde van dit jaar) wordt het toch weer stevig improviseren’, staat in de brief.

Aanvullende levensverzekering

De groep pleit voor een hoger salaris voor hen die aan het bed staan. Maar het gaat volgens de deskundigen niet enkel om meer salaris: ‘In dat verband zou kunnen worden gedacht aan een gevarentoeslag voor personeel dat rond covid-19 met besmette patiënten werkt. Of een aanvullende levensverzekering. Dat geldt overigens nadrukkelijk ook voor de verpleging en verzorgenden in verpleeghuizen.’

Om het aantal IC-verpleegkundigen op peil te krijgen zouden de opleidingen moeten worden gemoderniseerd en moet er veel meer met virtual reality gewerkt gaan worden, zodat meer mensen opgeleid kunnen worden. Bovendien vindt de groep dat iedereen die is gestopt als IC-verpleegkundige, opnieuw benaderd moet worden. De specialisten pleiten voor een soort reservistenpool. Als de nood aan de man komt kunnen de reservisten opgeroepen worden om met een nul-urencontract aan de slag te gaan.

Dansen op een vulkaan

De specialisten waarschuwen de kamerleden dat de coronacrisis nog lang niet voorbij is. ‘Wie naar de dagelijkse werkelijkheid kijkt (…) kan alleen maar constateren dat we door de versoepeling van de regels en de protesten tegen de lockdown maatregelen, dansen op een vulkaan’, staat in de brief. Het is volgens hen nu aan de politiek om ‘de goede maatregelen te nemen en vooral ook de foute maatregelen te vermijden.’