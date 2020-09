Nieuw talent en “vergeten” zangeressen openen cultuurseizoen bibliotheek Loosduinen

De cultuurankerbibliotheken Loosduinen en Nieuw Waldeck starten het cultuurseizoen 2020/2021 met het BinnenUITfestival. “Het is jammer dat het zo’n tijd heeft stilgelegen en het gewoon heel fijn als je weer iets kan bieden aan de mensen uit de directe omgeving. Dat is waar we het voor doen”, zegt Agnes Schüller van het Loosduinse cultuuranker in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Door de coronamaatregelen is het wel zo dat er beperkt plek is bij de activiteiten in de vestigingen van de bibliotheek. “Waren we normaal bijvoorbeeld in bibliotheek Nieuw Waldeck gewend om 120 mensen te plaatsen in de zaal, we kunnen er nu nog 26 tot 28 kwijt. Daar leveren we natuurlijk ontzettend veel op in, maar aan de andere kant zijn we blij dat we het voor die 28 mensen kunnen doen. We doen het dan ook in twee sessies; twee keer op een avond waardoor we toch nog redelijk wat mensen kunnen bedienen. En dat vraagt voor ons behoorlijk wat aanpassing. Het vraagt ook aanpassing van de artiest die opeens twee keer moet doen wat ie normaal een keer doet. Het is echt heel anders.”

Ook reserveren voor activiteiten in de bibliotheken is verplicht. “We kunnen nooit meer zomaar iemand toelaten. Dat heeft soms gevolgen. Er zijn ook artiesten die hebben gezegd: ‘Ja, voor zó weinig mensen… Dan krijgen we ook niet het gewenste effect’. Soms heb je ook reactie van een zaal terug nodig en dat kan je met zo’n klein clubje niet altijd voor elkaar krijgen. Maar over het algemeen wordt het wel geprobeerd. Op het moment dat het gaande is denk je ‘het maakt ook niks uit’. Mensen hebben plezier en dat is waar we het voor doen.”

Vergeten zangeressen en nieuw talent

In de bibliotheek Loosduinen staat vrijdag een avond gepland waarin aandacht wordt gegeven aan ‘Vergeten zangeressen van het Vaderlandse lied‘. “Het gaat om de tijd jaren 50/60. Denk aan Anneke Grönloh en Willeke Alberti, dat soort liedjes komen aan bod. Waar eigenlijk een beetje de neus voor opgehaald wordt, maar waar toch een heel groot publiek voor is en die in die tijd ongekend populair waren. En eigenlijk zijn er nog steeds mensen die dat heel leuk vinden. En dat is waarom wij dachten: we gaan dat terughalen naar Loosduinen.”

In de vestiging Nieuw Waldeck treden onder meer Aymer Torres en het Loosduinse talent Minouk Beekman op. “Ik vind het zelf heel belangrijk dat we aandacht hebben voor talent, zeker uit de directe omgeving. We hebben dat in de zomer, tijdens Zomerzout, ook gedaan: talent een podium geven en dat willen we in het nieuwe seizoen een beetje voortzetten.”

Luister hier naar het gesprek met Agnes Schüller op Den Haag FM.