Nomineer jouw favoriete vrijwilliger voor de Haagse Vrijwilligersprijzen

Ken je een organisatie die er het beste in slaagt om verrassend vrijwilligerswerk aan te bieden aan haar vrijwilligers? Vanaf dinsdag kan je deze organisatie nomineren voor de jaarlijkse Haagse Vrijwilligersprijzen. Nominaties doorgeven kan tot en met 15 oktober via denhaagdoet.nl.

Onder de genomineerde organisaties worden vijf organisaties geselecteerd die kans maken op de eerste prijs van 3.500 euro of de tweede prijs van 1.500 euro. Voor het eerst is het mogelijk om niet één vrijwilliger op te geven, maar ook een vrijwilligersteam.

Door corona is er in het afgelopen half jaar veel veranderd, zo ook het vrijwilligerswerk. Er zijn veel nieuwe initiatieven ontstaan en veel nieuwe vrijwilligers hebben zich aangesloten bij bestaande en nieuwe organisaties. Ook vrijwilligers die al wat langer meedraaien hebben op een creatieve manier een nieuwe draai gegeven aan hun werkzaamheden. Denk daarbij aan de wekelijkse bingoavond waar je online aan kan deelnemen. Of de 1,5 meter afstand die je in de keuken tot elkaar moet bewaren.

“Vrijwilligers zijn het cement van onze Haagse samenleving. Zij zetten zich vaak op de achtergrond belangeloos in voor anderen en verdienen het om gewaardeerd te worden”, zegt Kavita Parbhudayal (VVD), die als wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid ook verantwoordelijk is voor het vrijwilligersbeleid.

Op vrijdag 11 december worden de Haagse Vrijwilligersprijzen uitgereikt. De prijzen is een initiatief van de gemeente Den Haag, in samenwerking met PEP Den Haag en ibis City Centre.