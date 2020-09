Frank en Rogier aan de slag bij RTL4: “Uitdaging is parels vinden in kringloopwinkels”

Pim Markering versterkt redactie Den Haag FM

Journalist Pim Markering versterkt vanaf 1 september de redactie van Den Haag FM. Hij was al actief voor de Haagse stadsomroep, maar is vanaf nu een vaste kracht in het nieuwe team.

De geboren en getogen Scheveninger maakte de afgelopen jaren de Straatvraag, waarin hij Hagenaars en Hagenezen vraagt naar hun mening over actuele onderwerpen. Ook werkte hij als freelancer voor Omroep West, van verslaggever bij de Sinterklaasintocht tot voetbalcommentator bij ADO Den Haag. Vanwege de samenwerking van Den Haag FM met Omroep West zal ook de kijker en luisteraar van Radio West en TV West hem daar blijven zien en horen.

Maar Markering zal vooral zichtbaar zijn met zijn microfoon van Den Haag FM, dus wie in of rondom de Grote Marktstraat is, zal hem daar tegen blijven komen voor de Straatvraag. Maar de talentvolle journalist zal zich ook meer gaan bezighouden met het nieuws uit de Haagse wijken en het grote nieuws in de stad.

“In het kader van de vernieuwingen bij Den Haag FM gaat Pim aan de slag als verslaggever”, zegt hoofdredacteur Henk Ruijl van Omroep West en Den Haag FM. “We kennen Pim al even, ook dankzij zijn inzet bij Omroep West, en zijn blij met zijn komst. Het past in de veranderingen voorwaarts bij de stadsomroep.”

Ook Markering is blij met deze stap. “Ik vind het fijn om mooie en belangrijke verhalen te kunnen maken. Samen met inwoners kan ik hopelijk de zaken die in de stad spelen overbrengen op beeld.”