Politie doet passantenonderzoek in Haagse Bos vanwege vermissing Niek de Graaf

Het politieteam dat onderzoek doet naar de vermissing van de 56-jarige Niek de Graaf houdt dinsdagochtend een passantenonderzoek in het Haagse Bos, dat meldt mediapartner Omroep West. De Graaf is daar een week geleden, op 25 augustus, ter hoogte van paleis Huis ten Bosch voor het laatst gezien.

Op dit moment doen wij een passantenonderzoek in het #HaagseBos in #DenHaag. Vandaag in @teamwest_tv; wie heeft Niek de Graaf na dinsdag 25 augustus 08:45 uur nog gezien? https://t.co/vD5dCHPZIE pic.twitter.com/njtQsoBMmH — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) September 1, 2020

Eerdere zoektochten van zowel politie als tientallen vrijwilligers leverden niets op. Het TV West-programma Team West besteedt dinsdagmiddag vanaf 17:00 uur aandacht aan de zaak.

Niek de Graaf wordt sinds 25 augustus vermist. Hij was gaan hardlopen in het Haagse Bos maar kwam vervolgens niet thuis. De dochter van de man roept in een bericht op Facebook op naar De Graaf uit te kijken. ‘Papa is gaan hardlopen en niet terug gekomen. Kunnen jullie alsjeblieft een oogje open houden of jullie hem zien.’

De politie heeft inmiddels via Twitter en de pagina met vermissingen op de eigen website aandacht voor de zaak gevraagd. Niek de Graaf heet officieel Niconet William de Graaf. Hij is ongeveer 1.90 meter lang en heeft grijs haar. Hij droeg op de dag van zijn verdwijning hardloopkleding: een donkerrood shirt met korte mouwen en een streep op één van de schouders, zwarte broek en opvallende blauwe schoenen.