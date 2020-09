Resultaten inspecties horecazaken en visafslagen online in te zien

Wie van tevoren wil weten of een restaurant of eetcafé schoon en netjes is, kan voortaan zelf informatie inwinnen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Die zet de prestaties van horecagelegenheden en visafslagen op internet.

Horeca-ondernemers en visafslagen die de voedselveiligheidsregels aan hun laars lappen, worden online met naam en toenaam genoemd. “Per 1 september verandert de wet- en regelgeving en die maakt dat mogelijk”, aldus een woordvoerster.

Tot nu toe werden ondernemers die ondermaats presteerden anoniem vermeld, onder meer in de jaarlijkse rapportages. Alleen van horecazaken in de vier grote steden, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht en Nederlandse lunchrooms was informatie over de voedselveiligheid al wel beschikbaar. “De informatie over andere horecagelegenheden in alle andere gemeenten wordt vanaf nu stapsgewijs toegevoegd.”

“Het openbaar maken van inspectieresultaten geeft inzicht in het werk van de NVWA en stimuleert ondernemers om de wettelijke regels na te leven.” Gasten kunnen online de naam van een restaurant intikken en zien dan actuele keuringsrapporten. In 2019 voerde de NVWA ruim 17.500 inspecties uit en bedrijven waar wat mis was, kregen daarna vaker bezoekjes.

Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vindt het goed dat er bij excessen wordt ingegrepen door de NVWA maar vreest voor reputatieschade. “Het kan niet zo zijn dat er meteen een publicatie volgt, zodra er één keer iets misgaat. Dit heeft een enorm effect op de bedrijfsvoering”, zegt KHN-directeur Dirk Beljaarts. De belangenbehartiger pleit voor een herkeuring na bijvoorbeeld twee weken. Dat zou ondernemers de tijd geven om dingen aan te passen om alsnog van de lijst te worden gehaald.

KHN waarschuwt ook voor het gevaar van willekeur per regio. Volgens de brancheorganisatie is de NVWA ook naar eigen zeggen onderbezet en kunnen ze daardoor nooit alle horecazaken controleren. Beljaarts zegt dat KHN de publicatie van de inspectieresultaten pas zal steunen wanneer alle ondernemingen op dezelfde manier regelmatig worden gecontroleerd.