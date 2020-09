Succesvolle crowdfunding levert The Hague Royals 11.000 euro op

Middels een crowdfunding heeft de Haagse basketbalclub The Hague Royals (THR) 11.000 euro opgehaald, het geld is bedoeld om outfits aan te schaffen voor het nieuwe team.

“We zijn twee jaar bezig, met als basis het idee ‘in Den Haag leeft basketbal enorm’. Er zijn enorm veel pleintjes waar op gebasketbald wordt en er zijn natuurlijk ook een aantal succesvolle verenigingen in de regio Den Haag. Op basis daarvan hebben we ingeschat dat Den Haag een eredivisie-basketbalteam moet krijgen. Met daarin de support van de stad Den Haag en de regio. En het blijkt dat de inschatting correct is geweest gezien de succesvolle crowdfundingscampagne”, zegt Frank Limburg van THR in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

Donderdag werd bekend dat The Hague Royals een licentie heeft verkregen om te spelen in de Dutch Basketball League. Het nieuwe seizoen van de Dutch Basketball League start in oktober, de Sportcampus Zuiderpark wordt de thuishaven van THR.

Luister hier naar het gesprek met Frank Limburg op Den Haag FM.