Torenconcerten en voorstelling door het pand trapt cultureel seizoen de Vaillant af

Theater de Vaillant trapt komend weekend het culturele seizoen af met verschillende torenconcerten en een voorstelling waarbij verschillende delen van het pand zullen worden gebruikt. “Natuurlijk is het in de Vaillant in de coronatijd ook niet stil geweest met de torenconcerten en de beatmobiel op pad, maar we willen weer terug naar volle zalen en heel veel mensen in huis en heel veel mooie cultuur”, vertelt directeur Harrie van de Louw in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM over de start van het seizoen. “Ik denk dat we allemaal toe zijn aan een nieuw cultureel seizoen. Vanaf maart is het op heel veel plekken natuurlijk erg stil geworden. We hopen dat we dit seizoen weer stap voor stap op volle kracht kunnen komen.”

De publiekscapaciteit van het cultuuranker in het stadsdeel Centrum is, door de coronamaatregelen, beperkt: een dertigtal gasten is welkom bij een productie. “Dertig tot vijfendertig, dat is een derde van wat er kan. Dat is veel minder. Met een mooie uitverkochte zaal een voorstelling kijken of een concert luisteren, dat is er niet bij”, zo zegt Van de Louw.

“Maar we kunnen voortdurend kijken naar wat er niet kan, wij kijken liever naar wat er wel kan en als we daar een beetje steun bij krijgen dan blijven we zorgen voor mooie dingen.” Per voorstelling kan de zaal voor het publiek anders ingericht worden. “We hebben verschillende mogelijkheden. Als de tribune er staat dan staan de stoelen erop en dan krijgen mensen een plekje en daar zitten steeds twee stoelen tussen. En als de tribune eruit is dan hebben we allerlei kleuren stoelen in de zaal staan, op gepaste afstand.”

Op vrijdagavond zal theaterfanfare Kunst voor het Volk in de toren staan, vervolgens speelt men twee miniconcerten in het theater. Op zaterdag is de toren het podium van Opera2Day en Slagwerk Den Haag en op zondag speelt jazzsaxofonist Dick de Graaf vanuit de toren.

Ook zal op zondagmiddag het Haags Theaterhuis optredens verzorgen in de Vaillant. “We hebben in coproductie met het Haags Theaterhuis een voorstelling gemaakt waar telkens groepjes van vijftien mensen een route door het gebouw maken en in elke ruimte een klein stukje krijgen en dan kunnen we een voorstelling vijf keer op een dag spelen. Dan haal je zelfs nog meer publiek dan wanneer je het een keer doet. Het is anders denken.”

Luister hier naar het gesprek met Harrie van de Louw op Den Haag FM.