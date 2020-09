Twee wolkenkrabbers van 180 meter hoog met kantoren en woningen naast Den Haag Centraal

Naast station Den Haag Centraal komen twee torens van zo’n 180 meter hoog waar ruimte is voor kantoren en woningen. In totaal gaat om 28.000 vierkante meter aan kantoorruimte en 1.200 appartementen, waaronder sociale en betaalbare huurwoningen. De omwonenden zijn dinsdagavond geïnformeerd over de bouwplannen.

De wolkenkrabbers komen naast de Hoftoren, op de plek waar nu onder andere het hoofdgebouw van woningcorporatie Staedion en een kantoor van de Rabobank staan. Het is om precies te zijn het gebied tussen de Rijnstraat, Koningin Julianaplein, Bezuidenhoutseweg en de Oranjebuitensingel.

Geen identieke torens

Deze zogeheten Bellevue-locatie sluit volgens de plannenmakers goed aan bij de behoefte van de gemeente Den Haag om nieuwe woningen te realiseren voor de snelgroeiende bevolking. Ook past het binnen de ambitie van het stadsbestuur om de economische ontwikkeling van het Central Innovation District (het gebied tussen de stations CS, HS en Laan van NOI) een verdere boost te geven.

De twee torens zijn van gelijke hoogte, maar zullen niet identiek zijn. De positie vanuit belangrijke zichtlijnen in de stad, de schaduwval op de omgeving en de windsituatie worden nadrukkelijk in de plannenmakerij meegenomen.

Sociale en betaalbare huurwoningen

Staedion is als mede-eigenaar van de grond betrokken bij de plannen en ziet kans om op deze plek sociale en betaalbare huurwoningen te bouwen. “Daarmee wordt het ook bereikbaar voor hen die nu maar moeilijk een woning vinden in de stad, zoals werknemers in de zorg, het onderwijs, bij de politie en andere middeninkomens.” Hoeveel sociale en betaalbare woningen er precies komen, is nog niet bekendgemaakt.

Maar de woningen worden ook duurzaam: in de bouwplannen zijn ook groene daken en gevels opgenomen. Daarnaast wordt er een binnentuin aangelegd, die grenst aan de tuin van de Hoftoren.

Fitness, fietsenmaker en koffiebar

De 28.000 vierkante meter kantoorruimte biedt ruimte aan verschillende bedrijven: van grote corporate bedrijven tot de zzp’ers die in het gebouw wonen. Zij kunnen in hun eigen gebouw aan de slag in hun werk- of kunstateliers.

In de twee torens is niet alleen ruimte voor woningen en kantoren, maar ook voor een fitness, kinderopvang, fietsenmaker, koffiebar en ontmoetingsplekken. In de plannen is ook rekening gehouden met het monumentale pand aan de Bezuidenhoutseweg.

Mobiliteitshub

Onder de gebouwen komt een ondergrondse parkeergarage voor auto’s, maar ook kunnen er ongeveer 2.500 fietsen worden gestald. Ook kunnen mindervaliden hun scootmobiel neerzetten.

Maar een eigen auto, scooter of fiets is voor bewoners, kantoorgebruikers en bezoekers niet noodzakelijk: in een speciale ‘mobiliteitshub’ in het gebouw kunnen zij terecht. Een mobiliteitshub is een plek waar verschillende vormen van vervoer samenkomen. Door gebruik van hybride of elektrische auto’s kun je je medewerkers duurzamer laten reizen. Zij hebben een keur aan de nieuwste auto’s, fietsen en e-scooters tot hun beschikking, eventueel ook voor privégebruik.

Start bouw in 2023

In december 2018 ging het stadsbestuur akkoord met de herontwikkeling op de Bellevue-locatie. Belegger en ontwikkelaar PATRIZIA heeft samen met Staedion en Downtown Developers het onderzoek gestart naar de mogelijkheden op deze locatie. Architectenbureau Rijnboutt en adviesbureau BBN zijn vervolgens ingeschakeld voor het stedenbouwkundig plan, het structuurontwerp, technisch projectmanagement en bouwkostenadvies.

Na deze eerste (digitale) informatieavond zullen er nog twee participatiebijeenkomsten plaatsvinden, op 10 en 21 september. Naar verwachting zal de Haagse gemeenteraad de plannen dit najaar nog bespreken. De bouw van de Bellevue-locatie start in 2023.