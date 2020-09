Uitzendingen gemeenteraad krijgen per 1 september ondertiteling

Alle video-uitzendingen van raads- en commissievergaderingen krijgen per 1 september ondertiteling. De uitzendingen worden hiermee toegankelijk voor iedereen met een gehoorbeperking.

De ondertiteling van de vergaderingen gebeurt niet live. De ondertiteling wordt via spraakherkenning automatisch toegevoegd nadat de vergadering is afgelopen. Iedere vergadering is direct na afloop terug te zien op www.denhaag.nl/uitzendingenraad. Voor ieder uur dat een vergadering duurt, kost het 5 minuten om de ondertiteling toe te voegen. Dus als een vergadering 3 uur duurt, kan na 15 minuten de vergadering mét ondertiteling bekeken worden.

Met achteraf ondertitelen voldoet de gemeente Den Haag aan de wettelijke verplichting op grond van het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’ van 3 mei 2018 om per 23 september 2020 uitzendingen van raads- en commissievergaderingen via het internet achteraf toegankelijk te maken voor mensen met een gehoorbeperking.

Het ondertitelen van live video-uitzendingen valt niet onder deze verplichting. We werken eraan om in de toekomst ook live uitzendingen te ondertitelen, maar de kans op fouten is momenteel te groot. Er is op dit moment nog niet bekend wanneer we hiermee kunnen testen. De gemeenteraad blijft hierover in gesprek met de leverancier.

Ondertitelen door spraakherkenning

Het trainen van de software voor automatisch ondertitelen gebeurt door het Haagse bedrijf Scriptix. Het bedrijf ontwikkelt spraakherkenning op maat. Zo worden voor het ondertitelen van commissie- en raadsvergaderingen specifiek jargon, woorden en stemmen toegevoegd voor de meest nauwkeurige ondertiteling. Voor automatische ondertiteling is 100% foutloos niet haalbaar, wel wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke ondertiteling zonder handmatig ingrijpen.

Live terugkijken tijdens vergadering

Om ondertitelen mogelijk te maken was een overstap naar een nieuw platform voor uitzending van commissie- en raadsvergadering noodzakelijk. Per 1 september gaat de gemeenteraad over op het nieuwe platform. Hiermee wordt het ook mogelijk om tijdens een commissie- of raadsvergadering live terug te spoelen.

Alle vergaderingen van de Haagse gemeenteraad zijn ook live te volgen via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40).