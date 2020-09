Gesprek BLM en KOZP met premier: “Goed signaal, maar daar stopt de strijd niet”

Volgens Black Lives Matter-activiste Mariam El Maslouhi is het een goede zaak dat activisten van Black Lives Matter (BLM) en Kick Out Zwarte Piet (KOZP) woensdag in gesprek konden gaan met premier Mark Rutte en minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken). “Het is belangrijk, want er zit toch een stukje erkenning in”, zegt El Maslouhi in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Ik denk dat het een goed signaal is, maar daar stopt de strijd niet natuurlijk.”

Deze zomer werd er, onder meer op het Malieveld, meermaals gedemonstreerd door BLM. “Het Malieveld is stil als het gaat om BLM-demonstraties, maar wij zijn zeker nog steeds bezig. In heel Nederland, maar ook lokaal zijn wij bezig. Ik weet bijvoorbeeld dat de kern van BLM die hebben bijvoorbeeld hier met de wethouder gezeten.” Dat gesprek ging men aan met wethouder Bert van Alphen. “Daar zijn activisten mee om de tafel gaan zitten en ik denk dat dat een hele goede stap is in de richting van een gelijkwaardig Den Haag.” Het strijdtoneel lijkt hiermee te zijn verplaatst van het Malieveld naar de politieke arena. “Het is nu op politiek vlak, waar beslissingen worden gemaakt.”

Levi Ommen van BLM was na dat gesprek met de wethouder, eind juni, enigszins enthousiast: “Het is goed om te zeggen dat Bert van Alphen zeker enthousiast is over de aanpak van institutioneel racisme, maar we zitten nog niet helemaal op een lijn over hoe we dat nou gaan aanpakken. Wat zij aangaven als oplossing was een dialoog voeren met de stad. Dat zien wij niet als een oplossing voor institutioneel racisme. Er zijn cijfers over. Je kunt overal kijken en je ziet de incidenten. Kijk naar de cijfers en kijk waar het mis gaat.”

Actieplan

Duidelijk is dat er door de wethouder wordt gewerkt aan een actieplan. “De wethouder is daar hard mee bezig is ons verteld”, zegt El Maslouhi, ze is ook actief voor de Haagse Stadspartij in de gemeenteraad. “Wij hopen dat daar wel snel meer duidelijkheid over komt wat het actieplan zou zijn. Maar ook zijn we heel benieuwd naar de discriminatienota die moet komen vanuit de wethouder.”

Roetveegpiet

Met de Sinterklaasintocht in zicht hoopt El Maslouhi dat er snel duidelijkheid komt hoe die er dit jaar uit gaat zien in Den Haag. “Het zijn natuurlijk speciale tijden tijdens de pandemie, wat gaat er gebeuren met de intocht in Den Haag?” Vanuit de politiek is de roep om roetveegpieten bij de intocht steeds groter geworden. “Het is ook mijn werk om dat in de gaten te houden”, zegt El Maslouhi. “Maar ik weet ook dat er een achterban is van activisten die in Den Haag wonen die ook willen weten: wat gaan wij hier in Den Haag doen?”

Premier Mark Rutte vindt dat het gesprek over racisme in de samenleving gaande moet worden gehouden om het aan te kunnen pakken. “De ontmoeting die Wouter Koolmees en ik vandaag hadden met mensen achter de Black Lives Matter-beweging is daar onderdeel van”, zei Rutte na afloop. “Dank voor het inhoudelijke en constructieve gesprek. We kunnen racisme alleen samen bestrijden. In het onderwijs, in de zorg, op de arbeidsmarkt. We zetten het gesprek binnenkort voort en pakken samen door”, aldus de premier.

Luister hier naar het gesprek met Mariam El Maslouhi op Den Haag FM.