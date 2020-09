Haagse dj Stiekz maakt track met aso-uitspraak minister Grapperhaus

De Haagse dj Stiekz heeft een nieuwe track gemaakt, op het nummer ‘ASO’ mixt de dj een beat onder de woorden van justitieminister Ferd Grapperhaus. “Ik had natuurlijk ook alles meegekregen van die foto’s, maar daarvoor had ik ook al wat dingen gezien”, zegt Stiekz in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM over het maken van de track.

Minister Grapperhaus sprak zich eerder uit over aso’s die zich niet aan de coronamaatregelen zouden houden: “Als je nu, met deze omstandigheden, een huisfeest houdt waar gewoon iedereen kan raden dat het niet mogelijk is om die anderhalve meter aan te houden… Dan ben je een stel aso’s. Ik zeg het gewoon keihard: Dan ben je echt een stel aso’s”, zei Grapperhaus. De minister kreeg de laatste dagen veel aandacht in de media, op zijn eigen bruiloft zou niet afdoende afstand zijn gehouden blijkt uit foto’s.

“Kijk, zij maken ook fouten, alleen het is lastig als je andere mensen op hun vingers gaat tikken”, zo vindt Stiekz. “Toen ben ik die filmpjes gaan kijken wat ie allemaal heeft verteld over die coronamaatregelen. Toen kwam ik wat dingen tegen dat ie heeft gezegd dat ie je écht een aso vindt. Toen kwam er gewoon iets in mijn hoofd… En toen kwam er ook weer iets uit wat nu weer viral gaat.”

‘Tequilaparty (doe het)’

Voor Stiekz is het niet de eerste corona-viral, in maart maakte hij ook al een track met de woorden van Daniella Veira, de Surinaamse directeur van Nationale Veiligheid. Die sprak het Surinaamse volk vermanend toesprak. ‘We gaan jullie allemaal oppakken, want jullie gaan niemands leven in gevaar brengen met jullie tequilaparty… Je wil zien wat er gaat gebeuren? Doe het…’. Het werd de inspiratie voor het nummer ‘Tequilaparty (doe het)‘.

Luister hier naar het gesprek met dj Stiekz op Den Haag FM.