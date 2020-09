Kijk terug: de zomerserie van Den Haag FM

De zomervakantie is afgelopen, de periode waarin Den Haag FM in een speciale zomerserie met geïnterviewden terugblikte op de coronatijd in de stad. Verslaggever Jos van Duuren bezocht opnieuw het Kunstmuseum, café De Oude Mol en HVV Laakkwartier, die eerder dit jaar centraal stonden in onze reportages. Zij en vele anderen, zoals de politiechef Paul van Musscher, G

Heb je de video’s gemist? In dit artikel zetten we alle video’s nog even voor je op een rij.

Hulpdiensten

Sinds de invoering van de coronamaatregelen, is er veel veranderd in de omgang tussen mensen. Dat merken we natuurlijk dagelijks zelf, maar ook de hulpverlening heeft daar mee te maken. Zo kijkt de politie terug op een bijzondere en vooral drukke tijd. De stad werd overspoeld door demonstraties, er was onrust in de Schilderswijk en overlast op Scheveningen. Maar ook handhaving op de maatregelen vroeg veel van de politie, zegt politiechef Paul van Musscher van de Eenheid Den Haag.

En daarbij moesten de veiligheids- en hygiënemaatregelen ook toegepast worden op het politiewerk zelf. Dat geldt ook voor andere hulpdiensten, zoals de Haagse Reddingsbrigade, die het deze zomer flink voor de kiezen kreeg. Met een mondkapje kun je namelijk geen mensen uit zee redden, vertelt lifeguard Maurits Heukensfeldt Jansen. Naast uitzonderlijke drukke periodes op het strand waren er helaas ook dodelijke slachtoffers te betreuren. Maar er was ook iets positiefs aan de afgelopen tijd: de roosters waren makkelijker in te vullen en er was meer bereidheid elkaar te helpen en samen te werken.

Buurtinitiatieven

Met name in de eerste weken van de intelligente lockdown gebeurde er van alles in de stad. Niet alleen ontstonden er mooie nieuwe initiatieven, ook kwamen oude en vertrouwde activiteiten onverwacht tot stilstand. Dit laatste gebeurde voor het eerst in het bestaan van Voedselbank Haaglanden. Vrijwilligers bleven weg en de aanvoer van voedsel verminderde door het hamsteren in winkels. Er konden dus geen voedselpakketten meer worden samengesteld. Daarom werd met de gemeente een boodschappenkaart 15 euro in het leven geroepen. Ook moesten er aanpassingen in het distributiecentrum en bij de uitgiftepunten plaatsvinden. Militairen hielpen hierbij. Verder werden er veel donaties gedaan en kwamen er acties van ondernemers in de stad.

Een ander initiatief was van Ben Lachab. Zijn doel was om als Participatiekeuken 100.000 maaltijden te bereiden, in te vriezen, op te slaan en te distribueren naar kwetsbare ouderen in de stad. Samen met verschillende bedrijven, partners, leveranciers, instanties en vrijwilligers is dat gelukt. Maar ook op kleinere schaal werd bijvoorbeeld door René Vink van Tante Knier op Scheveningen een maaltijdenservice voor kwetsbare Scheveningers opgezet.

Haagse Harry-spandoeken

Sinds de eerste landelijke ‘support de zorg’-acties in maart, is er in Den Haag een groep ADO Den Haag-supporters met een opvallend initiatief gekomen. Vanaf half maart verschenen er namelijk spandoeken van Haagse Harry met in Haagse taal geschreven motiverende teksten op gebouwen van zorginstellingen in de stad. Den Haag FM kijkt terug met spandoekmaker Patrick Goos en bezoekt met hem een drietal plaatsen in de stad waar de spandoeken hebben gehangen.

Evenementen

Ook in Den Haag moesten ongelooflijk veel evenementen worden afgelast door de coronamaatregelen. Wij praten met Guus Dutrieux van Ducos, de organisator van Parkpop over wat er allemaal op hem af kwam, hoe en waarom de online versie ‘Together@home’ en hoe hij de toekomst ziet van zo’n groot evenement als Parkpop. Daarnaast stonden we met René Bom in het Zuiderpark. Dit jaar geen jubileumeditie van 40jaar Parkpop en dat doet veel met hem. Hij wordt ook niet voor niets ‘Mr. Parkpop’ genoemd.

Een ander jubileumfestival dat niet kon doorgaan is het Bevrijdingsfestival op het Malieveld. Organisator Gerard van den IJssel vertelt wat er allemaal gedaan moest worden na het afblazen. Ook het idee achter een ander initiatief van de organisator ‘het Lucky Thirty Festival’ komt aan bod en we kijken met Van den IJssel vooruit naar de mogelijkheden voor volgend jaar.

Horeca

Serge Prins van Eetcafé De Kleine Prins kijkt terug op de afgelopen periode van verbouwen, opknappen en het aanpassen van zijn kroeg op de nieuwe veiligheidsregels.

Horecaondernemer Maarten Hinloopen op de Grote Markt ziet dat ondanks de maatregelen het wel weer mogelijk is om het gezellig druk te hebben op de terrassen. Maar evenementen op de Grote Markt komen er dit jaar niet meer, dat zou te lastig zijn om aan alle regels te kunnen voldoen.

En tot slot kijkt Judith Stibbe van Café De Oude Mol terug op een mooie en ook wel leuke tijd met veel bijzondere activiteiten. Maar ze is ook wel bezorgd over de toekomst van met name de winterperiode. Mensen zijn namelijk nog angstig om binnen te zitten. En daarom leeft ze nu maar van week tot week en hoopt ze dat er tegen die tijd een vaccin is, zodat de knusheid in haar kroeg dat ook weer kan terugkeren.

Sportclubs

Dit jaar zou voetbalclub HVV Laakkwartier op en rond 1 juni het 100-jarig bestaan vieren. Het liep echter anders. Door de coronamaatregelen moest ook deze voetbalclub alle (sport)activiteiten staken en de velden ontoegankelijk maken. En daarmee werd vervolgens de complete jubileumviering afgeblazen. Samen met HVV voorzitter Ron Jansen blikken we terug op die moeilijke beslissing.

Ook bij Max Health Club viel er niets te vieren toen de deuren moesten sluiten. Maar net als bij veel andere sportclubs en sportscholen werd er razendsnel en creatief overgeschakeld naar online trainingen. Maar toen half mei sporten in de buitenlucht weer kon, zijn er 2 grote tenten neergezet voor groepslessen en fitnesstrainingen. Toen op 1 juli de deuren van de sportscholen ook weer open mochten was het een soort ‘back to normal’, maar toch niet helemaal, want door alle veiligheidsregels kun je nu veel minder mensen kwijt. “Daarom laten we de tenten nog zeker tot september staan”, vertelt manager Jeroen van Rooijen aan Den Haag FM.

Kunstmuseum

Direct na het moeten sluiten van de musea hebben medewerkers van het Kunstmuseum de digitale mogelijkheden ingezet om via de website, nieuwsbrieven en virtuele tours de mensen online te laten genieten van kunst uit de collectie. Conservator Frouke van Dijke verzorgde met haar telefoon de eerste digitale rondleidingen. “Het is heel spontaan ontstaan en direct hadden we het plan om met de collectie meer naar buiten te gaan”, zegt Irma Benliyan van het Kunstmuseum. Er kwamen vele dankbare en blije reacties op dit initiatief. “Het gaf mensen weer wat licht in het toch wel opgesloten leven toen”, vertelt Irma.