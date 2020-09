Meer geld voor inruilen vieze dieselauto’s en brommers

Meer in

De gemeente Den Haag stelt 400.000 euro extra beschikbaar voor de omruilregeling van vieze dieselauto’s en brom- en snorfietsen. Dat heeft wethouder Liesbeth van Tongeren van duurzaamheid en energietransitie dinsdag bekend gemaakt, schrijft mediapartner Omroep West. Dit bedrag komt bovenop de eerder aangekondigde 300.000 euro dat door het succes van de regeling al op is.

Hagenaars die hun dieselauto inruilen krijgen een tegoed van duizend euro van de gemeente. Het slopen van een brom- of snorfiets levert een tegoed op van vierhonderd euro. Mensen met een kleine beurs, die in het bezit zijn van een Ooievaarspas, krijgen sinds begin dit jaar 750 euro aan tegoed voor het inleveren van hun brom- of snorfiets.

Dat tegoed kan weer gebruikt worden voor het kopen van een (elektrische) fiets, een ‘schone’ brom- of snorfiets of voor de aanschaf van een kaart voor het openbaar vervoer. Ook kan het geld gebruikt worden voor het huren van een deelauto of een OV-fiets.

Uitbreiding milieuzone’s

Sinds januari zijn al 450 brom- en fietsen en 65 dieselauto’s ingeleverd. Wethouder van Tongeren noemt de actie succesvol: ‘Het betekent dat steeds meer Hagenaars, dit jaar al meer dan vijfhonderd, kiezen voor schonere alternatieven van vervoer. Dat is goed nieuws voor iedereen die last heeft van vieze lucht.’

De regeling van de gemeente Den Haag sluit aan aan op de uitbreidingen van de milieuzones die de komende jaren stapsgewijs ingevoerd worden. Per 1 december 2020 mogen tweetakt brom- en snorfietsen die voor 1 januari 2011 van de fabrieksband zijn gerold niet meer rijden in Den Haag.

Vrachtwagens

Vanaf medio 2021 komt er een milieuzone voor diesels in het centrum. Dan mogen er alleen nog maar dieselauto’s met een bouwjaar vanaf ongeveer 2006 rondrijden. Voor vrachtauto’s op diesel wordt volgend jaar de bestaande milieuzone uitgebreid. Vanaf 2022 zijn daar alleen nog vrachtauto’s en autobussen met een bouwjaar vanaf ongeveer 2014 toegestaan.