Muzee: “Wij zijn 100 procent cultuuranker van Scheveningen”

In het Scheveningse cultuuranker Muzee wordt vrijdag het seizoen afgetrapt met muziek van Aymar Torres en Jennifer Ewbank, zij worden geflankeerd door talent uit Scheveningen. Bij Muzee is men blij dat er ondanks de coronamaatregelen steeds meer ruimte is om iets te organiseren. “We zijn blij dat het al iets meer versoepeld is, waardoor we weer wat dingetjes kunnen doen”, vertelt Tamara Peers in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

Het naleven van nog geldende maatregelen, zoals het houden van afstand, wordt wel in de gaten gehouden op Scheveningen. “We hebben wel mensen in ons team die er wel op letten dat mensen netjes anderhalve meter afstand houden. En omdat wij een oude school zijn hebben we meerdere in- en uitgangen dus we kunnen wel makkelijk mensen naar binnen en naar buiten leiden zonder dat ze elkaar kruisen. En we doen twee keer hetzelfde programma, ze zijn iets korter; bijvoorbeeld om zondagmiddag om 16.00 en 18.00 uur is er hetzelfde programma, dan kun je twee keer een groep van dertig mensen kwijt.”

De maatregelen zorgen er wel voor dat ook Muzee, net als andere cultuurankers, minder mensen kwijt kan in haar zaal. “Normaal kunnen we 100 man kwijt in onze zaal, nu is dat 30 man.”In de zomer heeft het Scheveningse museum ook het binnenplein gebruikt om activiteiten te organiseren en dat is goed bevallen: “Doordat het dan coronacrisis is moet je iets anders verzinnen, zijn we dit buiten gaan doen en dat gaf een hele leuke nieuwe sfeer.”

“We kijken nu ook anders naar de ruimtes in ons museum”, vervolgt Peers. “We gaan vrijdag bijvoorbeeld een kleine voorstelling van het Schevenings toneel in onze stijlkamer plaats laten vinden en dan kan het publiek vanaf buiten ons museum inkijken en dan zien ze daar dus een stukje toneelstuk. Dat hebben we vroeger nooit bedacht, maar nu denk je: waarom niet?”

Cultuuranker

Sinds 2013 is het Scheveningse museum een van de acht cultuurankers in Den Haag, het is nog niet duidelijk of ze dat zal blijven. Eerder werd de subsidieaanvraag daarvoor negatief beoordeeld. Ook is er een kaper op de kust: YMCA Scheveningen zou de functie graag willen vervullen. “Honderd procent zijn wij het cultuuranker van Scheveningen. Zo voelen wij dit, zo voelen wij dat al jaren. Het komt ook echt niet in ons op dat we dat niet zijn”, zo zegt Peers stellig. “We gaan staan waar we voor staan. We gaan nog meer laten zien hoe we dat voor ons zien. Daar moeten we natuurlijk in het stukje subsidie nog wat meer aan doen, maar wat we doen en zeker hoe we dat voor de toekomst zien, daar staan we voor 100 procent achter. We zijn wat ons betreft gewoon het cultuuranker en zo zien we dat ook.”

Luister hier naar het gesprek met Tamara Peers op Den Haag FM.